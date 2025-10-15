Per gli inguaribili romantici, inauguriamo oggi una nuova serie, dal titolo che è tutto un programma: “La verità, vi prego, sull’amore”.

“La verità, vi prego, sull’amore” è una poesia di W.H. Auden del 1930 in cui chi la scrive si pone, con una certa spigliatezza, la domanda delle domande. Che cos’è l’amore?

Una incontrovertibile verità letteraria, almeno secondo Il BoLive, che ci ha fatto un podcast e una interessante serie di articoli, è che “I romanzi d’amore piacciono a tutti”

Vi sento, voi cinici inguaribili, “Ma dai, ma che roba è? Ma a chi vuoi che piacciano i romanzi rosa?”

Occhio, però, sappiate che qui non si parla di romanzi rosa: scordatevi quindi Harmony e compagnia scrivente.

“Madame Bovary c’est moi” scriveva Flaubert

e alcuni fra i più famosi romanzi sono romanzi d’amore, anche se a prima vista non sembrerebbe.

Solo per citarne alcuni:

I promessi sposi, Romeo e Giulietta (in realtà è una pièce teatrale, ma per affinità può essere fatta rientrare tra gli esempi chiave di questo ragionamento), L’amore ai tempi del colera del Premio Nobel Marquez, Una questione privata di Beppe Fenoglio, Il museo dell’innocenza di un altro Premio Nobel, Orhan Pamuk, e ancora Tenera è la notte di Fitzgerald, Addio alle armi di Hemingway, ma anche Anna Karenina di Tolstoj, Cime tempestose di Emily Brontë

Quindi, cara mandria, godetevi questa prima puntata del podcast de Il BoLive, dove viene presentato il romanzo L’amante senza fissa dimora di Fruttero&Lucentini, uscito nel 1986 per Mondadori.