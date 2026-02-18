Continua a leggere: La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte, figlia dell’ex presidente Rodrigo, ha detto che si candiderà alla presidenza
Fonte: il Post
La vicepresidente delle Filippine Sara Duterte, figlia dell’ex presidente Rodrigo, ha detto che si candiderà alla presidenza
18 Feb 2026 • 0 commenti
