La vita delle persone intelligenti, in nove grafici

Quali sono gli effetti sulla vita del Q.I.? Aspettativa di vita, possibilità economiche e altro. Quali sono le cause dell’intelligenza elevata? Genetica o ambiente? L’intelligenza di una popolazione resta stabile o cambia con il tempo? Cerca di rispondere a queste domande un articolo dell’AGI.

Forse non tutti sanno che c’è un rapporto tra il quoziente di intelligenza o QI e la durata della vita, e che avere un punteggio alto non garantisce la felicità. Anche se è difficile misurare una realtà complessa come l’intelligenza umana con un numero: il quoziente di intelligenza rimane un parametro importante per predire e stimare longevità, salute, e ricchezza. Alcune informazioni importanti in merito ci vengono fornite da alcune statistiche contenute nel libro ‘Intelligence: All that Matters’ di Stuart Ritchie, un ricercatore che si occupa di intelligenza all’Università di Edimburgo.