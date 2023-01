L’accordo per il ticket di 35 dollari sull’insulina negli USA può essere difficile da ottenere.

La newsletter della American Association of Retired Persons pubblica un articolo dal titolo “Medicare’s $35 Insulin Copay Deal Could Be Tricky to Get” che illustra le difficoltà burocratiche che ostacolano l’accesso alla sanità USA, in particolare per i diabetici.

La recente riforma Inflation Reduction Act ha imposto un ticket (copayment) massimo di 35 dollari al mese che i vari piani assicurativi possono esigere dagli assistiti per i tipi di insulina in commercio negli USA.

L’articolo evidenzia come i vari piani assicurativi siano di una complessità tale che le singole persone (che nello spirito del luogo dovrebbero essere i titolari delle decisioni) sono sconsigliate dal procedere da sole alla scelta, soprattutto per questo anno in cui non tutti i fornitori di servizi sanitari hanno aggiornato le offerte nei propri piani.