L’anguria come simbolo della Palestina

Alma Avalle su Bon Appétit parla dell’anguria e dell’importanza che riveste nella tradizione culinaria palestinese.

L’anguria cresce in Medio Oriente da secoli. Sebbene vi sia un certo disaccordo sulle origini del frutto, le ricerche sulla sua storia indicano generalmente che l’anguria è originaria dell’Africa settentrionale, probabilmente del Sudan. Attraverso la scrittura ebraica, gli storici ne hanno tracciato la migrazione in Medio Oriente, già nel 200 d.C., dove veniva utilizzata come decima religiosa insieme a fichi, uva e melograni.

Le ricette con questo frutto sono comuni in tutte le cucine e le culture levantine. La Palestina non fa eccezione. Varianti di insalate di anguria sono spesso servite come meze in tutto il Mediterraneo (in ricette egiziane, greche e palestinesi). Nel suo libro di cucina Levant, Rawia Bishara, chef palestinese-americana del ristorante Tanoreen di Brooklyn, include una ricetta per un’insalata fredda di anguria e Halloumi.