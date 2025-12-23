Continua a leggere: L’Antitrust ha multato Ryanair per 256 milioni di euro per aver ostacolato le prenotazioni dei propri voli tramite le agenzie di viaggio
Fonte: il Post
L’Antitrust ha multato Ryanair per 256 milioni di euro per aver ostacolato le prenotazioni dei propri voli tramite le agenzie di viaggio
23 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’Antitrust ha multato Ryanair per 256 milioni di euro per aver ostacolato le prenotazioni dei propri voli tramite le agenzie di viaggio
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.