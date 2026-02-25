Ha vinto 4-1 la partita di ritorno con un rigore nei minuti di recupero: stasera ci prova anche la Juventus, contro il Galatasaray
Fonte: il Post
L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions, grazie a una grande rimonta
25 Feb 2026 • 0 commenti
