È ricominciato, insieme al festival: nella puntata di oggi si parla della vena “weird” di questa edizione, di ospiti centenarie, di nomi turchi, dei contendenti alla Coppa Incel e in un certo senso della nascita della Repubblica Italiana
L’avvilito podcast del Post su Sanremo
25 Feb 2026 • 0 commenti
