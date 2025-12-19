Continua a leggere: L’azienda di strumenti musicali tedesca Höfner, che realizzò il basso di Paul McCartney, ha presentato istanza di fallimento
Fonte: il Post
L’azienda di strumenti musicali tedesca Höfner, che realizzò il basso di Paul McCartney, ha presentato istanza di fallimento
19 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: L’azienda di strumenti musicali tedesca Höfner, che realizzò il basso di Paul McCartney, ha presentato istanza di fallimento
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.