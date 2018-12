Le dimissioni della commissione per l’elezione del presidente dell’ASI

A cura di @Roberto.

Quattro dei cinque componenti della commissione incaricata di preparare il bando pubblico per la scelta del nuovo presidente dell’ASI si sono dimessi a causa dell’eccessiva ingerenza esterna da parte del MIUR. Da un articolo di Lettera43:

Il comitato si è quindi messo al lavoro adottando, per il nuovo bando, gli stessi criteri seguiti negli ultimi tre anni per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca così come per la nomina di Battiston. È arrivata allora la richiesta del ministero di introdurre delle modifiche nel bando […] le modifiche del ministero avrebbero allargato la possibilità di candidature a figure non in linea con i criteri seguiti finora e la cui nomina avrebbe potuto mettere in difficoltà i membri del comitato.