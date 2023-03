Le donne del MI6

Su quattro direttori generali del SIS (il servizio di intelligence britannico noto anche come MI6), tre sono donne. Il Financial Times propone un longform in cui le intervista riguardo al loro ruolo, a cosa significhi essere una spia oggi e alle difficoltà passate e presenti delle donne nei Servizi, ma anche alla difficoltà di trovare donne e minoranze interessate al lavoro.

When Vernon Kell co-founded MI6’s precursor in 1909, he identified as his ideal recruits men “who could make notes on their shirt cuff while riding on horseback”. His views on women were less well-known, but it is said that he once commented: “I like my girls to have good legs.”

[…] Film versions of Fleming’s books made famous an entire genre of “Bond girls”, conquests rather than fully drawn human beings.