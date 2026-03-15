La proposta principale è far scortare le navi alla marina, l’altra è inviare soldati, ma entrambe non riporterebbero i traffici ai livelli di prima
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Fonte: il Post
Le due opzioni di Trump per provare a riaprire lo stretto di Hormuz
15 Mar 2026 • 0 commenti
La proposta principale è far scortare le navi alla marina, l’altra è inviare soldati, ma entrambe non riporterebbero i traffici ai livelli di prima
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