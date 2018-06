A cura di @Djorkaeff92

Il blogger Norberto Cris indaga su Medium i possibili candidati democratici per le prossime presidenziali statunitensi, che dovrebbero vedere per la prima volta un elettorato composto in maggioranza relativa da Millenials. Chi sarà l’avversario di Trump? Un politico democratico o una pop star?

Immagine da Flickr.