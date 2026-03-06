Sono in contatto con la Cia e potrebbero iniziare una ribellione contro il regime iraniano nei territori curdi dell’ovest
6 Mar 2026
