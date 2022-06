Le mostruose eruzioni dell’Ottocento

Tra il 1808 e il 1835 un’intensa attività vulcanica modificò il clima della Terra e portò disordini politici e sociali in molti Paesi: Il Tascabile pubblica un estratto del saggio Storia dei cambiamenti climatici, scritto dall’archeologa e divulgatrice Nadia Durrani in collaborazione con l’antropologo americano Brian Fagan.

Le eruzioni interessarono principalmente vulcani della cintura pacifica: la prima, nel 1808, fu annotata da alcuni contemporanei (dall’altra parte del Pacifico) ma non è mai stata identificata con precisione. Ad essa seguì la violenta eruzione del vulcano Tambora, sull’isola indonesiana di Sumbawa.

Nel 1816 il clima risentì di questo evento: il libro ricorda alcuni dei modi in cui “l’anno senza estate” influenzò la vita dei contemporanei.

Quell’anno, il poeta inglese Percy Bysshe Shelley e la sua seconda moglie Mary trascorsero l’estate in Svizzera, in compagnia del poeta Lord Byron, e salirono in montagna sotto “una violenta tempesta di pioggia e vento”. Così come la gente del posto, anch’essi si lamentarono del tempo freddo e della pioggia pressoché incessante, accompagnata da forti venti, tuoni e fulmini, che li costrinse a passare gran parte del tempo chiusi in casa. Fu l’inverno più freddo registrato a Ginevra da quando, nel 1753, presero avvio le rilevazioni meteorologiche, con 130 giorni di pioggia tra aprile e settembre e persino una nevicata a luglio. Mary, bloccata lì dal cattivo tempo, scrisse la storia terrificante di uno scienziato di nome Frankenstein destinata a diventare un classico immortale della letteratura. Byron compose una poesia intitolata Darkness (Oscurità), in una giornata talmente fredda che gli uccelli smisero di volare a mezzogiorno. In quell’anno terribile, il prezzo della biada schizzò alle stelle e i cavalli morirono o furono macellati. Al di là del confine, nel Baden, per ovviare alla carenza di cavalli, l’inventore tedesco Karl Drais creò una “macchina per correre”, la draisina, progenitrice della nostra bicicletta. Sfortunatamente la sua macchina a due ruote, che il guidatore spingeva puntando i piedi a terra, fu considerata un pericolo per i pedoni e venne bandita persino nella caotica città di Calcutta.