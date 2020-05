L’emergenza coronavirus – 10 Maggio 2020

di Perodatrent



L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha prodotto un documento che definisce i criteri etici per accettare le procedure di contagio programmato con il virus che provoca la Covid-19, in particolare allo scopo di valutare l’efficacia dei vaccini che vengono proposti, ma anche per avanzare la nostra conoscenza della malattia.

Controlled human infection studies (or “human challenge studies”) involve the deliberate infection of healthy volunteers. Such studies can be particularly valuable for testing vaccines (5, 6). They can be substantially faster to conduct than vaccine field trials, in part because far fewer participants need to be exposed to experimental vaccines in order to provide (preliminary) estimates of efficacy and safety. Such studies can be used to compare the efficacy of multiple vaccine candidates and thus select the most promising vaccines for larger studies. Well designed challenge studies might thus not only accelerate COVID-19 vaccine development (7–9), but also make it more likely that the vaccines ultimately deployed are more effective.