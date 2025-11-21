L’idea è continuare a dare i soldi per sopravvivere finché non si conclude la vendita: però non c’è ancora un compratore
Fonte: il Post
L’ennesima pezza del governo sull’ex ILVA serve solo a prolungare l’agonia
21 Nov 2025 • 0 commenti
