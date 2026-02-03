Continua a leggere: L’esercito statunitense ha detto di avere abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla sua portaerei nel mar Arabico
Fonte: il Post
L’esercito statunitense ha detto di avere abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla sua portaerei nel mar Arabico
3 Feb 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: L’esercito statunitense ha detto di avere abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla sua portaerei nel mar Arabico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.