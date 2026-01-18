È un’opzione di emergenza della politica commerciale chiamata «bazooka», da quanto è dura e quasi brutale: finora però non è stata mai attivata
Continua a leggere: L’Europa ce l’avrebbe, un modo per rispondere a Trump sui dazi
Fonte: il Post
L’Europa ce l’avrebbe, un modo per rispondere a Trump sui dazi
18 Gen 2026 • 0 commenti
È un’opzione di emergenza della politica commerciale chiamata «bazooka», da quanto è dura e quasi brutale: finora però non è stata mai attivata
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.