“L’ha fatto apposta!” Il libero arbitrio e la mente dei conservatori e dei liberal [EN]

Il Research Digest della British Psychological Society riporta i risultati di uno studio in cui sono stati fatti una serie di esperimenti per valutare empiricamente un caso particolare di quanto è già dato per scontato in letteratura, cioè che il nostro comportamento è determinato da impulsi di pancia, e solo dopo ci costruiamo delle elaborate razionalizzazioni per giustificarlo.

Il caso particolare scelto è il rapporto tra i comportamenti deplorevoli degli altri e la quantità di “libero arbitrio” che noi attribuiamo loro. Vale a dire, gli esperimenti hanno valutato se in questo caso è vero che prima le persone decidono che un’altra persona merita il nostro biasimo per un comportamento immorale, e poi giudicano quanto sia stata libera la scelta che ha determinato il comportamento.

Gli esperimenti sembrano dare supporto all’idea che

… conservatives have a greater belief in free will than liberals, and are more moralising in general (that is, they categorise a larger number of acts as morally problematic, and rely on a greater number of principles — or moral foundation— in making these judgements)… The first two of the new studies replicated these findings — this is consistent with the idea, put simply, that conservatives believe in free will more because it allows them to level more moral judgements.