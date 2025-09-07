L’intelligenza artificiale e l’arte senza fine

Il BoLive ha presentato il progetto “Now and then (and tomorrow)” che mira a conservare e riattivare installazioni artistiche interattive e multimediali grazie all’intelligenza artificiale.

Promosso da Audio Innova, spin-off del Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova, il progetto ha vinto il World Artificial Intelligence Cannes Festival. Utilizzando algoritmi di deep learning, vengono digitalizzati e preservati elementi fondamentali delle opere, come suoni, ambienti e interazioni, per renderli accessibili anche nel metaverso. L’obiettivo è contrastare il degrado tecnologico e garantire la fruizione futura di queste forme d’arte complesse.

Quando una civiltà è ridotta in polvere e cenere, l’arte è tutto ciò che rimane. Immagini, parole, musica.