Per la terza volta di fila: ha battuto il Belgio in semifinale grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli
Fonte: il Post
L’Italia del tennis è ancora in finale di Coppa Davis, senza Jannik Sinner
21 Nov 2025 • 0 commenti
