L’Italia è il paese in cui il diesel uccide di più: la mappa

A cura di Akiro

Nella Classifica Europea dei danni maggiori per le eccessive concentrazioni di particolato fine e ossidi d’azoto nelle città, causate dai propulsori diesel fuorilegge, l’Italia primeggia.

Oltre il danno, circa 5000 morti premature, c’è anche la beffa:

L’Italia, inoltre, sempre a maggio ha ricevuto da Bruxelles una nuova lettera di messa in mora per quanto riguarda le emissioni delle auto, non avendo rispettato le norme continentali sui test delle omologazioni (il caso specifico riguarda il gruppo FCA) e non avendo inflitto le dovute sanzioni/penalità ai costruttori che hanno manipolato i risultati delle prove.