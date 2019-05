L’italiana “giovane europeo” dell’anno si batte per i diritti dei migranti

A cura di @Apollyon.

In aprile Yasmine Ouirhrane è diventata la prima italiana a vincere il premio di Giovane Europeo dell’anno, il prestigioso riconoscimento assegnato a Bruxelles a un ragazzo o una ragazza tra i 18 e i 28 anni che si sia distinto per i successi ottenuti nel campo dell’integrazione in ambito comunitario. Nata a Biella 23 anni fa da padre marocchino e madre italiana, Yasmine ha vissuto in Italia fino al 2011, quando la crisi economica ha portato la sua famiglia a emigrare in Francia. Oggi frequenta la facoltà di Sciences Po a Bordeaux. Fin dal suo arrivo in Francia, Yasmine si è impegnata come volontaria per diverse Ong che lavorano nei quartieri popolari con i giovani, immigrati e non.