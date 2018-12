Lo scrittore Louis: «Chi ha rovinato mio padre? I politici, anche Macron»

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

In uno scritto inviato nel maggio scorso al Corriere della Sera, (link alternativo) lo scrittore francese Édouard Louis racconta con una serie di aneddoti del rapporto con suo padre – un operaio di Hallencourt, villaggio di poche anime situato nel nord della Francia -, la cui vita sarebbe stata seriamente danneggiata dalle scelte politiche degli ultimi governi.

Edouard Louis, 25 anni, è uno dei più importanti scrittori francesi contemporanei. Nel 2014 ha scritto «Il caso Eddy Bellegueule», romanzo autobiografico sulla sua adolescenza in una famiglia di sottoproletari di Hallencourt, nel Nord della Francia, tradotto in tutto il mondo. Dopo l’addio alle sopraffazioni del villaggio d’origine e la nuova vita a Parigi, nel 2016 Louis ha pubblicato «Storia della violenza». In questi giorni esce in Francia il suo terzo romanzo, «Qui a tué mon père» (in Italia sarà pubblicato, come gli altri, da Bompiani) : straordinaria lettera d’amore al padre malato e pamphlet politico contro i governi francesi che, secondo Louis, hanno abbandonato le classi popolari. Nei giorni dell’anniversario del primo anno all’Eliseo, lo scrittore non risparmia il presidente Emmanuel Macron. Questo è il testo che Edouard Louis ha dato in esclusiva per l’Italia al Corriere della Sera.