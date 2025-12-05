Inondazioni e frane hanno compromesso il settore turistico e quello agricolo e distrutto paesi, strade e ferrovie: poi di 600 persone sono morte
Lo Sri Lanka ci metterà parecchio a riprendersi dal ciclone Ditwah
5 Dic 2025 • 0 commenti
