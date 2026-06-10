Lo stato ha fatto di tutto per riportare in Italia una Madonna venduta all’asta

Artribune e Finestra sull’arte segnalano una vicenda curiosa: nel 2019 una tavola, raffigorante la Madonna col bambino, è stata messa in vendita, a offerta libera, dalla casa d’aste Pandolfini di Firenze – Era descritta come “Scuola italiana, secolo XIX, Madonna con Bambino”. Nonostante l’assenza di un prezzo minimo il dipinto dev’essere stato conteso da più di un acquirente, risltando venduto per più di 37 mila euro. L’acquirente presenta regolare domanda di esportazione denunciando un valore di 38 mila euro.

Il dipinto viene esaminato, la commissione dell’Ufficio Esportazione rilascia un verbale in data 3 luglio 2020 in cui dichiara di ritenere che “il dipinto a tempera su tavola raffigurante una Madonna col Bambino reca in denuncia l’attribuzione a scuola italiana in stile bizantino, ma sul retro ha vergata la seguente iscrizione: dipinta da Alfonso Martorelli Fiori Bologna [ndr: in realtà la scritta è Alfonso Martorelli Fiorì in Bologna] anno 1850. […] Si tratta di un’opera di qualche interesse in rapporto alla devozione locale a questa venerata immagine; dal punto di vista della qualità è un lavoro modesto che può ottenere l’attestato di libera circolazione”. Il Ministero dunque non pone vincoli sull’opera, che può uscire dall’Italia. […] Due anni dopo, è l’ottobre del 2022, il dipinto viene messo in asta da Christie’s nella vendita Old Masters Evening Sale prevista l’8 dicembre 2022, dove è proposto come opera del Maestro del Battistero di Parma, artista attivo tra il 1240 e il 1270, con una stima di 300mila sterline, dieci volte il valore dichiarato. […] Il Ministero della Cultura chiede dunque a Christie’s la sospensione della vendita, e riesce a ottenerla.

Da allora a oggi c’è stato un tira e molla giuridico in cui lo stato ha preteso la restituzione dell’opera all’Italia citando come causa della decisione sbagliata di lasciare uscire il dipinto la descrizione sbagliata dell’opera e il privato che ha cercato di far valere il proprio diritto di proprietà dopo aver acquistato l’opera, averla sottoposta a parere e aver ricevuto, dallo stato stesso, il permesso di esportarla. Alla fine il Consiglio di Stato ha dato torto allo stato: il dipinto è stato esportato lecitamente e il permesso concesso non può essere revocato.

A monte della vicenda molti criticano il sistema delle notifiche in vigore in Italia: questo sistema prevede la possibilità per lo stato di notificare un’opera d’arte come di interesse nazionale, bloccando così la possibilità di esportarla. Un articolo nella rivista Lex&art nota: