Sono quelli del TFR, che andrebbero restituiti dopo alcuni mesi, ma per via di negligenze e lentezze si accumula un ritardo di anni
Continua a leggere: Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubblici
Fonte: il Post
Lo Stato italiano trattiene un sacco di soldi dei dipendenti pubblici
16 Feb 2026 • 0 commenti
Sono quelli del TFR, che andrebbero restituiti dopo alcuni mesi, ma per via di negligenze e lentezze si accumula un ritardo di anni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.