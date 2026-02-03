Il problema per lo youtuber Markiplier era solo come distribuire al cinema “Iron Lung”: a quello ci ha pensato la sua community
Continua a leggere: Lo straordinario successo di un film prodotto, scritto, diretto e interpretato da una sola persona
Fonte: il Post
Lo straordinario successo di un film prodotto, scritto, diretto e interpretato da una sola persona
3 Feb 2026 • 0 commenti
Il problema per lo youtuber Markiplier era solo come distribuire al cinema “Iron Lung”: a quello ci ha pensato la sua community
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.