Lorenzo conquista Pisa

Vincenzo Mulè su PRISMA Magazine racconta la storia di Lorenzo, ragazzino prodigio che a soli 13 anni ha già frequentato – anche se a distanza, a causa della pandemia – il primo anno del corso di laurea in Matematica presso la celebre Università di Gottinga, in Germania.

Se la pandemia legata al Covid 19 non avesse stravolto le nostre vite negli ultimi dodici mesi, in questi giorni Lorenzo sarebbe in Germania a studiare matematica all’università di Gottinga. Invece, segue a distanza i corsi di questo prestigioso ateneo. Come tanti altri studenti. Con la particolarità che Lorenzo ha 13 anni e ha iniziato a seguire i corsi dell’università di Roma 3 quando ne aveva 11! Lorenzo è quello che in maniera forse un po’ superficiale ma che rende l’idea viene definito un genio, anche se lui e la sua famiglia non amano definirlo cosi, un ragazzo prodigio che all’età di 9 anni ha scoperto il fascino e la forza della matematica attraverso le equazioni: “Ero a un campo scuola e non potevo giocare con gli altri ragazzi per un problema al tallone. Allora ho iniziato a leggere gli Elementi di analisi matematica di Roberto Ferrauto, un libro di testo per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori. Rimasi colpito dalle pagine che spiegavano le equazioni. Appena tornato a casa, ne volli sapere di più e chiesi a mio padre”.