Continua a leggere: Lorenzo Musetti si è ritirato dai quarti di finale degli Australian Open per infortunio, dopo aver vinto due set contro Djokovic
Fonte: il Post
Lorenzo Musetti si è ritirato dai quarti di finale degli Australian Open per infortunio, dopo aver vinto due set contro Djokovic
28 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Lorenzo Musetti si è ritirato dai quarti di finale degli Australian Open per infortunio, dopo aver vinto due set contro Djokovic
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.