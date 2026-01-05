Con una gara abbastanza eccezionale, la sciatrice svizzera Camille Rast ha interrotto la serie di vittorie consecutive della statunitense
Continua a leggere: L’unica che ha battuto Mikaela Shiffrin nello slalom speciale
Fonte: il Post
L’unica che ha battuto Mikaela Shiffrin nello slalom speciale
5 Gen 2026 • 0 commenti
Con una gara abbastanza eccezionale, la sciatrice svizzera Camille Rast ha interrotto la serie di vittorie consecutive della statunitense
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.