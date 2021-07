Ma di cosa diamine morivano tutti ‘sti neonati, nel Medioevo?

Il blog Una penna spuntata si addentra in un curioso aspetto medievale he tutti conoscono, dato che in ogni documentario sul medioevo se ne parla, ma che pochi approfondiscono: lo straordinario tasso di mortalità dei bambini nel medioevo.

Saremmo portato a credere che morissero per le condizioni igieniche del tempo, il poco cibo o per le malattie per cui nn c’era cura, ma la realtà è ben diversa.