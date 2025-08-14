Mamma ho perso l’aereo (feat Giulio Rincione) – Parte 1

25 dicembre 2022
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa prima parte Fabio Antonelli, insieme al suo ospite, l’illustratore Giulio Rincione, parla della colonna sonora del primo “Home Alone”, in Italia “Mamma, ho perso l’aereo”, composta dal prolifico John Williams
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
