Fu uno dei pionieri delle arti marziali miste, e la sua storia è raccontata da “The Smashing Machine” con Dwayne “the Rock” Johnson
Continua a leggere: Mark Kerr «non amava far del male alle persone, ma era molto bravo a farlo»
Fonte: il Post
Mark Kerr «non amava far del male alle persone, ma era molto bravo a farlo»
20 Nov 2025 • 0 commenti
Fu uno dei pionieri delle arti marziali miste, e la sua storia è raccontata da “The Smashing Machine” con Dwayne “the Rock” Johnson
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.