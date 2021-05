Il giudice per l’udienza preliminare (GUP) Nunzio Sarpietro, del tribunale di Catania, ha deciso di non rinviare a giudizio Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti. Salvini era accusato di sequestro di persona per non aver fatto sbarcare 116

Continua a leggere: Matteo Salvini non sarà processato per il caso della nave Gregoretti

Fonte: il Post Politica