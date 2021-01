Mauritius non è più quel paradiso ammirato da Mark Twain

Un articolo di Forbes riassume la situazione attuale nell’isola di Mauritius. A mesi di distanza dal disastro ambientale della petroliera MV Wakashio, le proteste dei cittadini non solo continuano, ma si sono allargate contro tutto un sistema politico e sociale oramai allo stremo, tra scandali di vario genere e corruzione politica quasi endemica.

In una situazione già da qualche anno abbastanza delicata – come dimostra la non eccessiva chiarezza dello svolgimento delle elezioni del 2019, contro la quale pende una causa che potrebbe finire innanzi alla Corte inglese del Judicial Committee of the Privy Council – l’incidente petrolifero dello scorso luglio sembra aver definitivamente acceso una miccia nel popolo mauriziano, tanto che la piccola isola oggi poco assomiglia ad un “paradiso” in terra, come la chiamò Mark Twain.