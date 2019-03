Medici, la grande fuga: in 6 anni via in 16.700. Il Molise richiama i pensionati

A cura di @Lowresolution.

Secondo il Sole 24 Ore nel giro di pochi anni il Sistema Sanitario Nazionale Italiano, potrebbe trovarsi nel pieno di una grave crisi per la carenza di medici in quasi tutte le discipline specialistiche più importanti. Il giornale la chiama la “tempesta perfetta della Sanità“, dovuta al combinato di blocco delle assunzioni, l’atavica mancanza di programmazione, un sistema che spinge i giovani a far carriera all’estero e all’effetto della “Quota 100” delle pensioni. In alcune regioni, sopratutto al Nord, in molti settori si è già in piena emergenza e in altre regioni, come il Molise, vengono richiamati in servizio gli specialisti in pensione per riempire i buchi di organico.