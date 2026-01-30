Il governo sta continuando a sdoppiare i provvedimenti per accontentare l’elettorato, ma finora non è andata bene: ora ci riprova con la sicurezza
Continua a leggere: Meglio un decreto-legge oggi che una legge domani, o forse no?
Fonte: il Post
Meglio un decreto-legge oggi che una legge domani, o forse no?
30 Gen 2026 • 0 commenti
Il governo sta continuando a sdoppiare i provvedimenti per accontentare l’elettorato, ma finora non è andata bene: ora ci riprova con la sicurezza
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.