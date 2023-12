Menù delle feste, La cucina Italiana e il pranzo di Natale di Pellegrino Artusi

Dall’antipasto al dolce, primi, secondi di carne o di pesce, contorni di verdure e tanti dolci classici e rivisitati: il menù di Natale lo propone una rassegna di ricette sulle pagine de La cucina Italiana.

Dai menù della vigilia con 50 ricette per il cenone, ai menù di Natale della nonna, antipasti, paste ripiene, tartine fino ai suggerimenti su come riciclare il panettone.

Mangiare Buono presenta invece una rivisitazione del menù natalizio di Pellegrino Artusi.

Cappelletti all’uso di Romagna, crostini di fegatini, cappone lesso accompagnato da un delicato sformato di riso verde, pasticcio di lepre e faraona arrosto. E per dessert Panforte di Siena, Pane certosino di Bologna e gelato alla crema, perché “oltre ad appagare il gusto, avendo la proprietà di richiamare il calore allo stomaco, aiuta la digestione”. Sono le ricette suggerite da Pellegrino Artusi per il pranzo del giorno di Natale, riportate nelle ultime pagine del celebre volume La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene (1891), considerato il primo manuale ‘italiano’ di gastronomia. Un menu interamente a base di carne, nel rispetto della tradizione regionale: fino a non molti decenni fa, infatti, per le famiglie più umili il Natale era spesso l’unico giorno dell’anno in cui ci si concedeva questo alimento così costoso, perciò da Nord a Sud della Penisola le tavole erano dominate da capponi, agnelli, vitelli, per celebrare la nascita di Gesù, ma anche per assicurarsi un futuro più prospero con una sorta di rito propiziatorio.

La proposta artusiana è composta prevalentemente da piatti dell’Italia centrosettentrionale e unisce pietanze tutt’ora diffuse – come i cappelletti e il cappone lesso – ad altre ormai in disuso, come il ricchissimo pasticcio di lepre e besciamella, avvolto in un guscio di pasta sfoglia.