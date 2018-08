Migranti, quali cure oltre l’emergenza umanitaria

Su suggerimento di @luchino.

Un articolo di About Pharma parla delle condizioni di salute dei migranti soccorsi nel mediterraneo e condotti in Italia, spiegandone i principali problemi e lo stato della copertura vaccinale.

Pur godendo in gran parte di buona salute (come attestano i dati dell’Istituto superiore di Sanità), gli stranieri giungono spesso da aree in cui la diffusione di malattie infettive impone particolari controlli e vaccinazioni. Tra i tanti timori di+usi nell’opinione pubblica, infatti, non manca quello che i migranti possano costituire un rischio per la salute pubblica. Proviamo, allora, a fare chiarezza.