Minnesota, la rivelazione shock di un medico su Renée Good. “Era ancora viva”

Matt Klein è un medico e senatore democratico del Minnesota. Le sue rivelazioni su quanto sarebbe avvenuto a Renée Good sono scioccanti. Klein ha appena rivelato di aver saputo che la donna aveva ancora il polso 8 minuti dopo essere stata colpita da un agente dell’ICE. Non solo. Ad un medico presente sul posto che si era offerto di prestare soccorso è stato negato di avvicinarsi. In qualsiasi aula di tribunale, impedire l’assistenza medica dopo aver fatto ricorso alla forza letale non è solo crudele, ma è anche un fattore aggravante. Il senatore Klein ha anche rivelato di aver appreso le notizie dal canale d’informazione NPR. Le sue dichiarazioni sono state rilanciate sui social.

Ne parla il canale online del Tg di La7