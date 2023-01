moovies gennaio 2023

A gentile richiesta, visto anche le recenti discussioni su Love actually, questo mese ci occupiamo di commedie romantiche. Il genere è sempre esistito, sulla falsariga della letteratura cosiddetta rosa, fin dai tempi del cinema muto: intrecci romantici sono sempre esistiti ma la vera svolta è l’invenzione del sonoro. I dialoghi all’improvviso diventano importantissimi e cosa meglio di una screwball comedy per evidenziarli? Se non avete in mente il tema, sono quei film tipo Accadde una notte di Frank Capra, che prendono un po’ dalla commedia sofisticata (quei film anni 30 ambientati tra i ricci e famosi) e dove due personaggi all’inizio si scontrano, sembra che non si sopportano e poi invariabilmente nonostante tutte le loro differenze si innamorano. Se vi sembra un tipo di intreccio vecchio come il mondo è perchè lo è: La bisbetica domata vi dice nulla (oppure, 10 cose che odio di te, con Heath Ledger)? Si è sempre cercato di unire in fondo due filoni di enorme successo, la commedia e il genere sentimentale.

Qui trovate un elenco delle migliori commedie romantiche dagli anni 30 ad oggi e mi piace molto questo elenco perchè spazia davvero in tutti i decenni del cinema e ha ai primi tre posti (ma naturalmente la classifica è solo una scusa per discutere) tre film davvero bellissimi (e due capolavori assoluti)

