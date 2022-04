G/audio aprile 2022

La domanda è scandalosa: «In una canzone è più importante il testo o la musica?».

Everyone has a favourite misheard lyric they can tell you. I had a schoolfriend who assumed that TLC’s Waterfalls was a song of encouragement for someone called Jason Waterfall (“Go, go Jason Waterfall!”). It’s a misinterpretation that helps to answer the question: what’s more important: lyrics or melody?

Non è possibile rispondere in maniera definitiva e forse è perfino stupido impuntarsi a voler trovare una soluzione. Tuttavia, possiamo prenderla come un gioco e partire da questa domanda per considerare un aspetto piuttosto interessante della musica, ossia l’appassionarsi ad una canzone pur non capendo una singola virgola del testo.

Mi è capitato di pensarci recente notando quanto mi abbia catturato, quasi ossessionato, un album di Lang Lee, «regista, scrittrice, fumettista, femminista coreana». Non conosco il coreano, nemmeno una singola parola, eppure per settimane non ho fatto altro che ascoltarlo, praticamente tutti i giorni.

La questione ovviamente non riguarda solo il cantautorato (e travalica anche la creazione di lingue artificiali come il Vonlenska dei Sigur Rós o gli esperimenti vocali di Demetrio Stratos) e spunta spesso nel pop mainstream, visto il successo mondiale di autori non di madrelingua inglese, da Edith Piaf al Gangnam Style di PSY. Per non parlare di tutte le canzoni in lingua inglese di cui – siamo onesti – non abbiamo per anni avuto la più pallida idea di cosa stessero dicendo (l’effetto Jason Waterfall di cui sopra, o il Kiwi-Melon di una vecchia pubblicità).

Il tema per la playlist che vi propongo pertanto è questo: avete canzoni (facciamo non in inglese) che amate pur non conoscendone la lingua?

Le classifiche quando questo post è stato scritto (in grassetto le new entry rispetto alla volta scorsa).

Top 3 Album su Spotify Italia:

Oro Blu di Bresh, SHUNE,

Taxi Driver di Rkomi,

Blu Celeste di Blanco

Top 3 Album su Spotify Mondo:

La colonna sonora di Encanto

Sour di Olivia Rodrigo

Planet Her di Doja Cat

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni):

Ants From Up There dei Black Country, New Road

Where Myth Becomes Memory, di Rolo Tomassi

Dragon New Warm Mountain I Believe in You di Big Thief