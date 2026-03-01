Era stato lasciato davanti a una caffetteria di Buffalo senza nessun tipo di assistenza e senza informare i familiari
Negli Stati Uniti un rifugiato cieco è morto dopo essere stato lasciato da solo dagli agenti anti-immigrazione
1 Mar 2026 • 0 commenti
Era stato lasciato davanti a una caffetteria di Buffalo senza nessun tipo di assistenza e senza informare i familiari
