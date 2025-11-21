Da quasi 150 anni Australia e Inghilterra si contendono un’urna minuscola, in una sfida che è stata persino paragonata all’Iliade e all’Odissea
Fonte: il Post
Nel cricket c’è una grande rivalità per una piccola coppa
21 Nov 2025 • 0 commenti
