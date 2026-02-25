La maggioranza ha soppresso una proposta dell’opposizione per distribuire più equamente la cura dei figli, apparentemente per motivi economici
Continua a leggere: Nessuna discussione sul congedo parentale paritario
Fonte: il Post
Nessuna discussione sul congedo parentale paritario
25 Feb 2026 • 0 commenti
La maggioranza ha soppresso una proposta dell’opposizione per distribuire più equamente la cura dei figli, apparentemente per motivi economici
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.