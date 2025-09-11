un sito di notizie, fatto dai commentatori

Niente di nuovo sul fronte occidentale

11 Set 2025 di Hookii0 commenti

5 maggio 2023

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

In questa puntata Fabio Antonelli, nuovamente in solitaria, parla della colonna sonora del film Niente di nuovo sul Fronte Occidentale

In questo episodio trattiamo della colonna sonora del film Niente di nuovo sul fronte occidentale, vincitrice di premio Bafta e Oscar alla migliore colonna sonora originale.

Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.