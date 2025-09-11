5 maggio 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, nuovamente in solitaria, parla della colonna sonora del film Niente di nuovo sul Fronte Occidentale
In questo episodio trattiamo della colonna sonora del film Niente di nuovo sul fronte occidentale, vincitrice di premio Bafta e Oscar alla migliore colonna sonora originale.
