Non sarebbe meglio rinchiuderli?

28 Gen 2026 di hookii0 commenti

«Cosa si risponde a un gruppo di ragazzi e ragazze di Trieste che vorrebbero riaprire i manicomi per impedire alle persone con problemi psichiatrici di commette reati?»
Fonte: il Post


