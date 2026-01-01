E secondo il ministero degli Esteri altrettanti sarebbero i ricoverati in ospedale a causa delle ustioni
Fonte: il Post
Non si hanno notizie di almeno una dozzina di italiani coinvolti nell’incendio a Crans-Montana
1 Gen 2026 • 0 commenti
